Aalscholver droogt zijn vleugels| Zelf Geschoten

De aalscholver lijkt een zwarte vogel, maar eigenlijk is het verenpak grotendeels diep bronsgroen. Elk veertje van de bovenvleugels heeft een subtiel zwart randje. Dat geeft de vogel een ‘geschubd’ uiterlijk. In het voorjaar kleuren de vogels op hun mooist, in het zogenaamde 'broedkleed'. De wangen en dijen zijn dan wit bevederd en de kruin en nek hebben zilverwitte manen. De onbevederde keel kleurt dan geel. In de loop van het broedseizoen verdwijnt dit kleed weer.