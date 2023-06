Aa en Maas sluit vispassages om water vast te houden

Bij stuwen kan nu een opstopping van vissen ontstaan, zegt het schap. Medewerkers controleren regelmatig of er nog voldoende water voor de stuw staat en of daar genoeg zuurstof in zit. Het is mogelijk om extra zuurstof in het water te spuiten. Samen met Sportvisserij Nederland kunnen vissen ook overgebracht worden naar sloten of beken waar nog wel voldoende water is. Het schap vraagt mensen die denken dat ze vissen in nood zien om dat te melden.