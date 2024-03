8300 mensen tekenen petitie voor damherten Hoeksche Waard

Hoewel de damherten al bijna 25 jaar in het wild in de Hoeksche Waard rondlopen, nadat er enkele uit een hertenkamp waren ontsnapt, wil Zuid-Holland ze allemaal weg hebben. Volgens de provincie veroorzaken de dieren schade aan de landbouw en vormen ze een gevaar voor de verkeersveiligheid. De Hoeksche Waard is volgens de provincie geen geschikt leefgebied voor de dieren.