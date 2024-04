Boswachters van de natuurorganisatie overhandigden deze oproep via een manifest aan Kamerleden met vier concrete oplossingen. Tijdens de overdacht van de zetel vol wensen, werden Kamerleden uitgenodigd om op de No Waste Chair plaats te nemen en de persoonlijke hartenkreten van natuurliefhebbers via een koptelefoon te beluisteren.

Boswachters van Natuurmonumenten boden politici van de Tweede Kamer 81.497 beterschapswensen voor de natuur aan. De wensen, geschreven door 81.497 mensen, zijn verzameld in een doorzichtige zetel die symbool staat voor 'een zetel voor de natuur' in de politiek. De actie komt voort uit de oproep van honderden boswachters die eind vorig jaar de politiek opriepen om de natuur beter te beschermen. Duizenden mensen gaven steunden de oproep door een wens in te sturen. “Ik roep de politiek op om de natuur beter te beschermen omdat zonder natuur de mens niks is” , staat op een van de kaarten.

Boswachters geraakt door massale beterschapswensen

Na een oproep door boswachters eind 2023 stroomden de beterschapswensen voor de natuur in groten getale binnen. Bart Zwiers, Boswachter bij Natuurmonumenten, hoopt dat de politici in Den Haag de tijd nemen om te luisteren naar de inzendingen van inwoners van Nederland en dat dit aanzet tot actie: “Toen we in november met tweehonderd boswachters naar het Haagse Malieveld trokken tijdens de Boswachtersmars, ontvingen we veel steunbetuigingen. De persoonlijke en herkenbare beterschapswensen die we massaal ontvingen, raakten me diep. Bijvoorbeeld deze: “Ik roep de politiek op om de natuur beter te beschermen omdat de natuur afgelopen verkiezingen door (bijna) iedereen vergeten is, terwijl zij de basis is van alles.” Dat 81.497 mensen de tijd hebben genomen om hun persoonlijke beterschapswens voor de natuur in te sturen, laat zien dat inwoners van Nederlanders net zo bezorgd zijn over de staat van de natuur als wij.”

"De natuur kan niet langer wachten"

“De formatie kost veel tijd, maar de natuur kan niet langer wachten,” zegt Pim van der Feltz, directeur Natuurmonumenten. “Zorg ervoor dat deze maatregelen in het regeerprogramma staan en dat we ze snel gaan uitvoeren. Den Haag heeft de provincies gevraagd met plannen te komen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Die aanpak moeten we doorzetten. En als provincies de afspraken niet nakomen om de natuur te herstellen, dan moet het Rijk ingrijpen. Want afspraak is afspraak.” De tijd van beloftes doen is voorbij, stelt Van der Feltz. “De natuur staat al jaren in de wacht, terwijl er nú actie nodig is om onomkeerbare schade te voorkomen.”

Oplossingen zien de boswachters ook: "Geef de natuur meer ruimte door natuurgebieden te verbinden, verminder de stikstofuitstoot en zorg voor schoon en voldoende water." De boswachters roepen ook op om de ingezette gebiedsgerichte aanpak door te zetten met het beloofde bedrag van 24 miljard.

Zetel voor de natuur in Tweede Kamer

© Natuurmonumenten

De 'zetel voor de natuur' werd door enkele politici ontvangen. “Ik ben bijna 18 jaar Kamerlid en ik vind dit de meest originele petitie die er ooit is aangeboden", zegt Dion Graus (PVV). "En het doet me ook veel want ik heb zelf in het Meinweg gebied gewoond. Een van de grootste natuurgebieden van Nederland en ik heb de natuur zelf achteruit zien gaan.” Anne-Marijke Podt (D66): “Heel mooi dat je kan zien hoeveel natuur doet voor heel veel mensen in Nederland. Volgens mij hebben we hier in Den Haag iets te doen.” Sandra Beckerman (SP): “Vooral de berichten op de kaartjes zijn indrukwekkend. Ook van kleine kinderen die heel goed weten waar het om gaat. En dat is dat we de natuur veel beter moeten gaan beschermen.”