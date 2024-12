742 nieuwe dier- en plantensoorten ontdekt in Afrikaanse regenwouden

a Decade of Species Discoveries (2013 - 2023)”. In dit rapport staan onder andere nooit eerder beschreven zoogdieren, vogel-, spinnen-, reptielen-, orchideeën- en koffiesoorten. De 742 onbekende soorten bestaan uit: 430 planten, 140 ongewervelde dieren, 96 vissen, 22 amfibieën, 42 reptielen, 2 vogels en 10 zoogdieren. Wereldwijd werkten honderden wetenschappers mee aan het onderzoek naar de nieuwe soorten.

In de regenwouden van het Congobekken in Centraal-Afrika zijn 742 nieuwe dier- en plantensoorten ontdekt in de afgelopen tien jaar. Wereld Natuur Fonds presenteert dit in: “New Life in the Congo Basin:

© Olivier Buisson

Op een na grootste regenwoud wereldwijd

Het Congobekken wordt ook wel de “longen van Afrika” genoemd. Dit op een na grootste regenwoud ter wereld en legt meer CO2 vast dan het gehele Amazoneregenwoud. Het gebied beslaat zes Afrikaanse landen waaronder Gabon, Congo en Kameroen. Het vandaag gepresenteerde rapport laat de rijke biodiversiteit zien van de regenwouden in Midden-Afrika. Tegelijkertijd roept WWF overheden op om deze regenwouden te behouden. Het gebied is het leefgebied voor van bedreigde diersoorten als de gorilla, bosolifant en chimpansee en biedt voedselzekerheid voor inheemse en lokale gemeenschappen. Het rapport bewijst ook de cruciale rol van inheemse kennis bij het behoud van de regenwouden. Veel van de soorten in dit rapport die tot nu toe onbekend waren voor de Westerse wetenschap zijn al generaties lang bekend bij de lokale gemeenschappen die leven met deze bossen.

© Jean-François Trape

Nog niet klaar met ontdekken van nieuwe soorten

“We zijn nog niet klaar met het ontdekken van nieuwe soorten en dat is goed nieuws, want wanneer een soort bekend is kan het beter worden beschermd. Het WWF werkt samen met overheden en inheemse groepen om het Congobekken en alles wat er leeft te behouden. Van biomonitoringprogramma's tot en met FSC-certificering, ons doel is om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties de wonderen van deze 'longen van Afrika' kunnen zien. De rol van de inheemse bevolking is hierbij cruciaal. Zij kennen soorten al generaties lang die voor ons onbekend waren, het is dus belangrijk om met hen in gesprek te zijn en hun kennis te gebruiken bij de bescherming van dit regenwoud”, zegt Jaap van der Waarde, Hoofd Natuurbehoud Congobekken bij WWF.

© Charles J. Sharp

Effectief beschermen

Lokale overheden hebben zich gecommiteerd aan het beschermen van 30% van hun land tegen 2030. WWF helpt hen bij het identificeren van deze gebieden en het effectief beschermen ervan. Zo heeft een recent onderzoek in Gabon en de Republiek Congo aangetoond dat er meer grote zoogdieren te vinden zijn in FSC-gecertificeerde bossen dan in bossen zonder certificering. Duurzaamheidskeurmerken als deze blijken dus een bewezen methode te zijn om zowel de biodiversiteit te beschermen als economische voordelen te creëren voor lokale gemeenschappen en overheden.

© Nik Borrow

“Het Congobekken is een schatkamer aan biodiversiteit. Tegelijkertijd is het gebied essentieel voor het welzijn van meer dan 75 miljoen mensen die hier leven. Hun voedselvoorziening, behuizing en culturele identiteit is afhankelijk van deze regenwouden”, zegt Dr. Martin Kabaluapa, regionaal directeur Congobekken voor WWF.