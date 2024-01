7 op de 10 honden durven door vuurwerk niet naar buiten

Didi is doodsbang voor vuurwerk

Het mag wettelijk alleen op oudjaarsdag, maar op veel plekken wordt al vuurwerk afgestoken. De knallen en lichtflitsen veroorzaken bij veel honden veel stress en paniekaanvallen. Ze kruipen trillend weg in een hoekje of gaan er in hun angst hard vandoor - soms met fatale gevolgen.