60.000 voedselpakketten voor bijen gratis af te halen

Bestuivers zoals de wilde bij en de zweefvlieg zijn de afgelopen 30 jaar met 75% afgenomen. Mogelijk wordt dit jaar de wilde bij zelfs een beschermde diersoort. Dat is slecht nieuws, want de wilde bijen spelen een belangrijke rol in onze voedselvoorziening.

In Nederland leven zo’n 360 wilde bijensoorten. Ruim de helft daarvan wordt met uitsterven bedreigd, omdat hun leefgebied niet groot genoeg voor ze is. Voor wilde bijen is het van levensbelang om de juiste plantensoorten te treffen en die zijn niet altijd meer te vinden in de versteende Nederlandse tuinen en plantsoenen.

Bovendien vliegen sommige wilde bijen maar 150 tot 600 meter om een geschikte plant - nectar en dus eten - te vinden. Om voldoende leefgebied voor bijen te creëren zijn aanpassingen in ons landschap nodig. Dat kan klein beginnen: tegels eruit, inheemse bloemen erin, nestplekken en meer ‘rommelige’ randen en hoeken. Door te zorgen voor een constant aanbod van voedsel voor de bij, zorgen we ook dat onze voedselgewassen bestoven worden.

Actie

Stichting The Pollinators komt daarom in actie middels de actie "Voer de Bij Bij." Op 3000 plekken verspreid door Nederland en Vlaanderen is vanaf deze maandag een gratis zakje inheems zaad op te halen. In totaal wordt hiermee het leefgebied van de wilde bij met 150.000 m2 vergroot. Dit zakje zaad is goed voor een "voedselbos" van 2m voor de bij. Op 22 april (Nationale Zaaidag) worden alle hongerige bijen bijgevoerd.

Tom van de Beek