60 jaar na Silent Spring

Toen de Amerikaanse biologe Rachel Carson in 1962 kwam met een boek over de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op mens en milieu, zorgde dat voor een ware aardverschuiving. Silent Spring (in Nederland vertaald als ‘dode lente’) gaat over de risico’s van pesticiden als DDT en PCB’s voor mens en dier. De titel verwijst naar de lente in het jaar, dat de vogels niet meer zingen, doordat zij als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid. Wat is de nalatenschap van Carson? En waar staan we nu, 60 jaar later? Wij spreken zondag met bioloog en bestrijdingsmiddelen-expert Peter Leendertse van CLM Onderzoek en Advies.