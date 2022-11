57 duizend Nederlanders eisen hitteplan voor dieren

Op warme dagen hebben dieren in de wei recht op schaduw, maar veel boeren zouden die regel overtreden en de handhaving stelt ook al niet veel voor, zegt de dierenorganisatie. In Friesland zag zij deze zomer dat 71 procent van de koeien in de wei geen toegang had tot een schaduwplek. Zoals aangekondigd in het concept-hitteplan, maakte handhaver NVWA nieuwe richtlijnen voor het ingrijpen bij hittestress in de wei. Toch deelde die deze zomer nul boetes uit en gaf zij slechts twaalf waarschuwingen, meldt Wakker Dier.