5103 kilo zwerfafval en 70.181 peuken van stranden geraapt

Het aantal verzamelde peuken ligt daarentegen veel hoger dan vorig jaar, toen er 27.854 peuken werden opgeraapt. Hoe dan ook is het maar een fractie van het totale aantal. "Te veel mensen zien het strand als asbak. Daar moeten we wat aan doen, want die peuken zijn ontzettend schadelijk voor de natuur", zegt directeur Ewout van Galen van Stichting De Noordzee. Hij pleit ervoor dat alle stranden rookvrij worden, zoals dat nu al in 27 kustgemeenten gedeeltelijk het geval is. "Ameland kent een rookverbod in de openbare ruimte van mei tot en met september. Met de vondst van nul peuken op het strand lijkt dit te helpen." Peuken bestaan voor 95 procent uit plastic en bevatten allerlei giftige stoffen, zoals kwik, nicotine en lood. Eentje kan wel 1000 liter zeewater vervuilen.