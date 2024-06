50.000 basisschoolkinderen doen mee aan Week van de Natuur

IVN Natuureducatie organiseert volgende week de eerste editie van de Week van de Natuur voor Nederlandse basisscholen. Zo’n 50.000 leerlingen van bijna duizend scholen leren iedere dag iets nieuws over veelvoorkomende dieren en planten, zoals de koolmees en de brandnetel. Het thema van de speciale natuurweek is ‘Vrienden voor het leven’ met als achterliggende gedachte dat kinderen die veel over de natuur weten ook beter voor die natuur gaan zorgen. ‘En dat is hard nodig in een tijd waarin het met veel soorten niet goed gaat,’ aldus projectleider Vincent van der Veen.