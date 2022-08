5 tips om thuis snel water te besparen

Per jaar besproeien we onze tuin gemiddeld met zo’n 1.100 liter drinkwater. Elke liter telt, dus maak er optimaal gebruik van door je tuin op het goede moment water te geven. Door je planten maar één keer in de week dichtbij de wortel water te geven (het liefst in de vroege ochtend voordat de zon volop schijnt) bespaar je water en maak je je planten extra sterk.

Het duurt altijd wel even voordat de kraan in de keuken of douche warm is. Het koude water kun je eventueel opvangen en gebruiken voor het zetten van je kop thee in de waterkoker of natuurlijk ook voor de planten in huis en tuin. En vang, zodra het weer regent, het regenwater op in een regenton en gebruik het opgevangen water bij droogte om je planten water te geven.