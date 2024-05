350.000 jonge palingen uitgezet in Friese boezem

Dat er zulke grote aantallen jonge palingen uitgezet kunnen worden is mogelijk door de enorme concentratie van glasaal (zo heet de jongste paling) aan de Franse kusten. De Europese kusten zijn ondoordringbaar zijn voor de jongen. Daarom wordt een deel van die glasaal overal in Europa uitgezet. De grote hoeveelheden in Frankrijk worden zo verdund en onbereikbare, gezonde opgroeigebieden herbevolkt. De overlevingskans van de jongen neemt daardoor toe. Het uitzetten is een van de maatregelen om het aantal paaiende volwassen palingen te vergroten en daarmee de kans op meer jongen. Sinds 2011, twee jaar na de start van de uitzettingen als onderdeel van het Europese Aalbeheerplan, is de daling van het aantal jonge palingen aan de Europese kusten gestopt en omgezet naar een voorzichtig positieve trend.