25 jaar wandelen door het Roggebotzand

Zo'n 5 jaar geleden ging Eli voor het eerst met de Haan mee op pad namens met een excursie van IVN Dronten. Sindsdien heeft hij talloze keren met hem de omgeving verkend. 'Eli is niet zoals de meeste kinderen. Hij weet zoveel, dat ik soms tegen hem moet zeggen dat hij op de andere kinderen moet wachten. Wat dat betreft leer ik ook wat van hem.' Maar ze zijn beide geen soortenjagers. Het gaat er vooral om dat je wat moois ziet. Dat je gezellig samen buiten bent, dat is het belangrijkste. Daar zijn ze het na al die jaren beiden over eens.