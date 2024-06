24 uur op zandplaat Richel

Iets ten zuidoosten van Vlieland ligt de zandplaat Richel. Of eigenlijk moet je nu al zeggen: eiland, want de natuur heeft een soort dijk om de plaat heen gevormd, waardoor die bij hoog water niet meer onderloopt. De mens mag hier niet komen, want Richel is een belangrijke rust- en soms ook broedplaats voor vogelsoorten als scholekster, grote stern en drieteenstrandloper. Ook zeehonden gebruiken het eiland en de platen eromheen als rustplaats.