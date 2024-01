2024 uitgeroepen tot jaar van de wesp

Volgens de organisaties zijn in Nederland vooral de gewone wesp en de Duitse wesp, ook wel 'limonadewespen' bekend. "Maar wespen zijn niet allemaal geel-zwart gestreept, er is een grote diversiteit aan vormen en kleuren zoals de metallic gekleurde goudwespen." Ook zijn mensen regelmatig onterecht bang voor wespen. "Dit leidt vaak tot het doodmaken van alle wespen en andere insecten die op wespen lijken. Doodzonde, want naast dat dit vaak onnodig is, vervullen wespen een belangrijke rol in de natuur."