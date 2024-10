2011 uiteindelijk gemiddeld wespenjaar Nieuws • 12-09-2011 • leestijd 2 minuten • bewaren

Dit jaar lag de overlast door wespen bijna veertig procent lager dan in het topjaar 2009. Na dezeer goede weersomstandigheden dit voorjaar kwamen relatief veel wespennesten tot ontwikkeling. De extreem natte zomer in combinatie met een zware storm eind juni hebben een negatieve invloed gehad op zowel het aantal wespen als het aantal mensen dat buiten heeft gezeten.

Het zeer warme, extreem droge en zeer zonnige weer tijdens het afgelopen voorjaar bleek zeer gunstig te zijn voor de wespenkoninginnen die vanaf eind maart ontwaakten uit hun winterslaap. Uit een rondgang langs wespenbestrijders concludeerden we toen dat er dit voorjaar zo’n twintig procent meer wespennesten tot ontwikkeling zijn gekomen dan in 2010. Deze getallen werden ondersteund door het aantal middelen tegen wespennesten dat dit voorjaar verkocht werd door de Boerenbond en Welkoop winkels. Het aantal lag wel elf procent lager dan in het wespenjaar 2009.

Zware storm

Rond 20 juli dit jaar was het nog onduidelijk hoe de overlast zich zou gaan ontwikkelen. De verkoop van wespenmiddelen liep toen terug. We vermoeden dat dit vooral kwam door de zware storm eind juni. Uit een wespennest in Ede, waarvan we dagelijks de ontwikkeling van het aantal vliegbewegingen per minuut registreerden, verdwenen na de storm tachtig procent van alle wespen. Het nest kwam die klap niet meer te boven. Op basis van een nest is het natuurlijk moeilijk conclusies te trekken maar ondanks dat de verkoop eind juli weer iets aantrok bereikte het bij lange na niet het niveau van 2009.