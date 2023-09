2000 mensen doen nu mee aan massaclaim tegen Tata Steel

"We zitten straks met Tata Steel om tafel, maar we zijn niet naïef te denken dat we dit buiten de rechter om voor elkaar gaan krijgen", zegt John Beer, letselschadeadvocaat en bestuurslid van bewonersgroep Frissewind.nu.

De kansen dat de massaclaim gaat leiden tot een resultaat, zijn na het nieuwste RIVM-rapport van vrijdag gestegen. In dat rapport trok het RIVM de harde conclusie dat er een rechtstreeks verband is tussen de stoffen die Tata Steel in de omgeving brengt en de verhoogde kans op kanker en andere nare ziektes en vormen van overlast die in de regio rond het bedrijf inderdaad vaker voorkomen.