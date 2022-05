2 op 3 Nederlanders weet verschil niet tussen wilde bij en honingbij

Dit zou zomaar kunnen liggen aan het gebrek aan kennis over wilde bijen. “We merken al langer dat er nog veel onwetendheid is over wilde bijen en de resultaten uit dit onderzoek bevestigen dat,” vertelt Jaap Molenaar, directeur van het Educatiecentrum van de Bijenstichting. “Zo dacht bijna driekwart van de respondenten dat de toenemende populariteit van imkers goed is voor wilde bijen. Dat ligt anders: imkers zorgen voor de gedomesticeerde honingbij en met die honingbij gaat het dan ook relatief goed. Juist de wilde bijen en hommels die zelfstandig leven en dus niet verzorgd worden door imkers kunnen onze hulp het meest gebruiken.”

“De onderzoeksresultaten laten zien dat bijna één op de drie de Nederlanders denkt dat alle bloembollen, zaden en planten geschikt zijn voor wilde bijen. Niet alle bloemen en bloeiende planten maken echter onderdeel uit van het bijendieet. De keuze voor biologische zaden in de tuin of op het balkon is echt een belangrijke. Als iedere Nederlander deze kleine aanpassing zou maken, kunnen we samen al heel wat teweegbrengen!” aldus Molenaar. “Vaak wordt alleen gedacht aan voedsel, maar ook nestelplekken zijn cruciaal voor het behoud van wilde bijen. 30% van de wilde bijen broedt bovengronds en 70% in de grond. Voor bovengronds zijn bijenhotels de perfecte oplossing; voor in de grond is een kale plek of een zandberg in de tuin ideaal. Het gebruik van biologische zaden is een eerste stap, maar we raden ook zeker aan om een nestelplek in de tuin of op het balkon te overwegen.”