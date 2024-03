1,8 miljoen glasaaltjes uitgezet in Nederland

Het Aalherstelplan, onderdeel van de Europese Aalverordening, voorziet sinds 2010 jaarlijks in de uitzet van een hoeveelheid glasaal. In heel Europa is vanaf 2007 de Aalverordening van kracht. Na jarenlange achteruitgang, is de hoeveelheid glasaal sinds 2011 weer licht toegenomen. Door jonge paling uit te zetten, wordt naar verwachting het aantal paaiende palingen vergroot en komen er uiteindelijk meer jongen. Dankzij goed beheer van de natuur en de visserij én door het herstellen van de natuurlijke routes voor paling, is er goede hoop dat de stijging van de palingstand zich in de komende jaren voortzet.