170 organisaties willen alternatief voor EU-Mercosur-verdrag

Begin deze week was Premier Rutte in Brazilië op staatsbezoek. Brazilië is de grootste economie in de Mercosur, het handelsblok van Zuid-Amerikaanse staten waarmee de EU op dit moment over het EU-Mercosur vrijhandelsverdrag onderhandelt. Dit is een verdrag van de oude stempel, 'business as usual': het grootste doel is de bevordering van vrijhandel en groei, zonder rekening te houden met de gevolgen voor mensen en milieu aan beide zijden van de oceaan. En dat moet anders, vinden meer dan 170 organisaties wereldwijd, waaronder de Nederlandse Handel Anders!-coalitie, die een alternatieve verklaring hebben ondertekend.