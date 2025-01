1600 locaties in Zuid-Holland mogelijk verontreinigd met PFAS

Het gebruik van PFAS door een bedrijf betekent niet automatisch dat er bodemverontreiniging is of risico's voor mens en milieu bestaan. Nader onderzoek op specifieke plekken moet de provincie meer inzicht geven. "De omgevingsdiensten hebben voor deze pilot 24 locaties geselecteerd waar mogelijke risico's voor de volksgezondheid zijn", aldus bodemdeskundige Elisabeth van Bentum. "Op basis van de resultaten beslist de provincie of en zo ja, hoe we hiermee verdergaan."

Zeker 1600 locaties in Zuid-Holland zijn mogelijk verontreinigd met PFAS. Dat staat in een rapport van adviesbureau Arcadis, dat op verzoek van de provincie een inventarisatie heeft gemaakt van potentiële PFAS-bronnen. Zuid-Holland laat nu op ongeveer 25 locaties, waar de kans (zeer) groot is dat daar chemische stoffen zitten, bodemonderzoek doen.

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Ze worden om hun eigenschappen gebruikt in onder meer regenkleding, pannen met een antiaanbaklaag en blusschuim, maar ook in medische apparatuur en elektronica. Sommige PFAS, die niet of nauwelijks afbreken en daardoor ophopen in de grond, het water of menselijk lichaam, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid. Het kost veel geld om grond of water waar PFAS in zitten schoon te maken.

"Het is bekend dat PFAS op tal van plekken zit, tot op de Noordpool aan toe", aldus Sander Jansen, beleidsadviseur bodem bij de provincie. "De hele wereld is op zoek naar de 'heilige graal' wat betreft het saneren van PFAS. We kunnen niet alle grond waarin het zit afgraven en vervangen, daar hebben we simpelweg niet genoeg schone grond voor."

Bodemverontreiniging

Om uit te zoeken waar in de Zuid-Hollandse bodem PFAS zou kunnen zitten, heeft Arcadis bedrijfsgegevens geanalyseerd. Het bureau kwam tot 1617 locaties waar mogelijk PFAS-houdende materialen zijn of worden gebruikt. In negentig gevallen wordt de kans op bodemverontreiniging als 'heel groot' ingeschat. Dat zijn voornamelijk brandweerkazernes en andere plekken waar blusschuim is gebruikt. Bekend is dat daar PFAS in zitten.

Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam vallen buiten het onderzoek, omdat die gemeenten zelf over bodembescherming gaan. Dordrecht heeft met de Chemours-fabriek een bekende PFAS-producent op haar grondgebied staan.