16 miljoen euro gaf Schiphol al uit aan opkopen stikstofrechten

Met de drie boerderijen die volledig zijn uitgekocht, inclusief grond en gebouwen, is een bedrag van ruim 11 miljoen euro gemoeid. Van zeven andere boerderijen zijn enkel de stikstofuitstootrechten gekocht voor ongeveer 5 miljoen euro. "De eigenaren van die boerderijen wilden daar blijven wonen. In de andere gevallen wilden de bewoners ook echt vertrekken", aldus de woordvoerder van Schiphol.

Schiphol benadert boeren om stikstofruimte voor zichzelf en Lelystad Airport te claimen. Voor beide luchthavens is namelijk een geldige natuurvergunning nodig, waarvoor de stikstofuitstoot omlaag moet. Maar het zelf uitkopen van boeren is een bekritiseerde gang van zaken: het kabinet wil zelf straks het eerste recht op de koop van stikstofrechten. Vooralsnog is de praktijk dus nog wel volgens de regels.

Volgens de woordvoerder had de luchthaven geen andere optie om aan stikstofrechten te komen dan op deze manier. "Alle opties zijn doorlopen. We hebben gekeken naar het verlagen van het aantal vluchten, we hoopten op een gecoördineerde aanpak vanuit de overheid en we hebben met de industrie gesproken. Maar al die opties leverden niets op", aldus de zegsman. "Het opkopen van boerenbedrijven had in ieder geval niet onze voorkeur, we doen het echt met tegenzin."

Kritisch op Schiphol

Maandag werd al bekend dat Schiphol met een aantal boeren een overeenkomst had bereikt. Een meerderheid van de Tweede Kamer onder aanvoering van GroenLinks en Partij voor de Dieren reageerden daarop kritisch op Schiphol. Kamerleden wilden dat het kabinet zou voorkomen dat er nog meer boeren zouden worden uitgekocht.

"We begrijpen het sentiment en begrijpen ook dat deze stappen de wenkbrauwen bij sommigen doet fronzen", vertelt de woordvoerder. "Maar het is het een óf het ander. Het is niet mogelijk om een natuurvergunning te krijgen en daarbij geen boeren uit te kopen. We hadden gehoopt op een gecoördineerde aanpak vanuit de overheid. Maar toen die op zich liet wachten, hebben we besloten om zelf onze verantwoordelijkheid te nemen."

In totaal moet voor 20 tot 25 miljoen euro aan stikstofrechten worden gekocht, vertelt de zegsman. Wanneer dat koopproces is afgerond is nog moeilijk te zeggen. "De contracten zijn nog niet getekend, dat hangt af van de gesprekken. In principe zou het nog deze maand rond kunnen zijn", aldus de woordvoerder.

