14 miljoen euro minder aan EU-subsidie naar vleesreclames

In de jaarlijkse subsidieronde voor reclamecampagnes heeft de Europese Unie zo'n 14 miljoen euro minder toegekend aan vleesreclames dan vorig jaar. Daarmee is het geld dat naar deze reclames gaat ruim gehalveerd: van 27 miljoen euro naar 13 miljoen, signaleert stichting Dier&Recht in een onderzoek naar de jaarlijkse subsidies. Ook heeft de EU 21 miljoen euro besteed aan de promotie van zuivel, dat is 20 procent minder dan vorig jaar.

In totaal heeft de EU dit jaar minder geld uitgegeven aan reclamecampagnes dan vorig jaar. In totaal ging ruim 150 miljoen euro naar campagnes, een daling van zo'n 20 miljoen. Toch is het opmerkelijk dat het grootste deel bij vlees en zuivel is weggehaald, vindt directeur Frederieke Schouten van Dier&Recht. Deze daling was niet te zien bij reclames voor bijvoorbeeld groente en fruit.