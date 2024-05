10 jaar ’t Roegwold: van veldleeuwerik tot koereiger

’t Roegwold, de naam doet denken aan een eeuwenoud bos. Niets is minder waar. Dit Groningse gebied is slecht tien jaar geleden opgeleverd en bestaat met name uit moeras, rietland en open water. Waar eerst grote landbouwpercelen lagen, is nu een ruig, open natuurgebied. En dat trekt voorspelbare en verrassende soorten aan.