We Are Lady Parts: tweede seizoen gaat in april van start bij de NPO

Het tweede seizoen van We Are Lady Parts komt naar de NPO: vanaf 1 april zie je elke dinsdag een nieuwe aflevering van de zesdelige reeks op NPO 3 en NPO Start. Daarnaast is het hele tweede seizoen vanaf donderdag 20 maart te streamen bij NPO Plus. Het komische drama We Are Lady Parts volgt de jonge Amina Hussein (Anjana Vasan), die zich als gitarist voegt bij een punkbandje dat bestaat uit enkel moslimvrouwen. In de première van het tweede seizoen keert de band na hun tournee terug met een nieuwe artistieke missie: ze willen hun nalatenschap vastleggen door een album op te nemen. Maar dan ontdekken ze dat een rivaliserende moslimband genaamd Second Wife hun status bedreigt. Het tweede seizoen werd net als het eerdere seizoen geschreven en geregisseerd door Nida Manzoor.