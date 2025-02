Sweet Magnolias S04E01: warme gemeenschapszin Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Met fijnzinnige details bewijst dit portret van een Amerikaans dorpje opnieuw meer dan een soap te zijn.

Luis in de pels Kathy (Winn Everett) heeft Serenity verlaten en de rust is wedergekeerd in het dorpje in het Amerikaanse South Carolina. Niets duidt erop dat deze kalmte wordt verstoord: de openingsaflevering van het vierde seizoen staat in het teken van gemeenschapszin. Zoals wanneer alle sleutelpersonages tijdens een Halloweenfeest gezamenlijk linedansen. Eerder in de aflevering merkt Maddie (JoAnna Garcia Swisher) tegen haar vriendinnen op dat ze nog echt niet met Cal (Justin Bruening) gaat trouwen - ze zijn nog maar zes maanden samen. Maar als de Halloweenviering even wordt stilgezet voor een bijzondere aankondiging, weet je als kijker genoeg.

Het feest mondt uit in een huwelijksvoltrekking. De plot begint met een andere festiviteit: de heropening van Sullivan’s. Dana Sue (Brooke Elliott) heeft afstand genomen van het restaurant dat nu vooral bestierd wordt door chef-kok Erik (Dion Johnstone). Tijdens de avond oogt ze wat onstabiel. Personeel vreest dat ze niet tevreden is over de nieuwe gerechten. Later biecht Dana Sue aan Erik op dat ze haar nieuwe loopbaan als leraar wel erg spannend vindt. Dat kan gewoon in Sweet Magnolias: volwassenen die open kaart spelen, met hun hart op hun tong. Het zijn dit soort details die illustreren dat de serie meer dan een soap is.

© Netflix

En zulke scènes, waarbij iedereen aanwezig is, mogen ook best een groot deel van een aflevering opeisen. De kijker kent de gezichten toch al. De Netflix-reeks doet in die zin bij vlagen denken aan Ed (2000-2004), over een strafpleiter uit New York die terugkeert naar zijn geboortedorp in Ohio. Daar is alles net als in Sweet Magnolias niet per se koek en ei, maar wel lekker overzichtelijk.