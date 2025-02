Squad 36 (Bastion 36): een ietwat hypocriete hoofdpersoon

Fransman Olivier Marchal wordt steevast geassocieerd met vuige misdaaddrama's. Zie Flics of Braquo. Hij maakte furore als acteur, scenarist en regisseur. In Squad 36 (Bastion 36) regisseert hij Victor Belmondo, de kleinzoon van Jean-Paul Belmondo. Ingewijden kennen Belmondo de oudere als de ultieme antiheld uit À Bout de Souffle (1960) van Jean-Luc Godard, en ook Belmondo junior kan er wat van. Hij speelt Antoine Cerda, commandant van een elite-eenheid van de Parijse politie die zich bezighoudt met de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Cerda heeft nogal wat op zijn kerfstok, maar heeft desalniettemin promotie kunnen maken.

Squad 36 draait dan ook om corruptie binnen de politie. En op een gegeven moment wordt Cerda alsnog naar een andere afdeling overgeplaatst. Ongeveer een jaar later ziet hij met lede ogen aan hoe collega’s uit zijn eerdere team worden vermoord. Zoals de regels van het spel van het genre voorschrijven, begint Cerda eigenhandig aan een eigen onderzoek. Ironisch genoeg stuit hij daarbij op weerstand van de politietop, die haar eigen belangen probeert te beschermen. Ergens tussen de tweede en de derde akte prevelt Cerda: ‘Maar hoe zit het dan met het morele aspect?’ Dat is een hilarische vraag, afkomstig uit de koker van een agent die het sowieso al niet erg nauw neemt met mensenrechten, blijkt al eerder.

Zo’n scène is wel tekenend voor hoe Marchal werkt. Als films en televisieseries zijn canvassen zijn, schildert hij nooit met óf zwart óf wit. Alles is ambigu. Tegelijkertijd is Cerda’s vraag ook lachwekkend. Het is een vraag die zijn grootvader Jean-Paul nooit had gesteld. Misschien wel omdat het antwoord al in de vraag besloten ligt.