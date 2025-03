Roxeanne Hazes over muziek: ‘Muziek is voor mij mijn uitlaatklep en mijn dagboek’ Vandaag • leestijd 4 minuten • bewaren

Welke liedjes markeren belangrijke momenten in het leven van Roxeanne Hazes? ‘Ik was negen en volgens mij was het zelfs een volledige tongzoen.’

Jeugdherinnering: ‘Sweet dreams’ van Eurythmics

‘Amerika is een plek waar we met ons gezin veel zijn geweest. Soms gingen we wel drie keer per jaar: het voelde echt als een tweede thuis. “Sweet dreams” van Eurythmics brengt me meteen terug naar die tijd. Het was het eerste singletje dat ik daar kocht. Ik weet nog dat ik hem grijs gedraaid heb op mijn walkman, omdat mijn toenmalige vriendje helemaal fan was van dit liedje. Ik dacht: als ik hiernaar luister, dan zijn we toch een beetje bij elkaar, of zoiets. Nu sta je continu in verbinding met elkaar, maar dat was in die tijd nog niet. Ik mocht hem niet bellen, want dat was te duur, maar ik mocht hem wel mailen vanuit het internetcafé naast de winkel waar mijn ouders altijd boodschappen deden. Eén keer per week mocht ik dan kijken of ik al een mailtje van hem terug had. Dat zijn toch wel leuke dingen om op terug te kijken. Ik ben nu al tien jaar niet meer in Amerika geweest, maar binnenkort gaan we met mijn eigen gezin en dat van mijn broertje naar de plekken waar we zelf als kinderen veel zijn geweest, zoals naar Disney World en Universal Orlando. Ik ben benieuwd of er veel is veranderd, maar ik geloof wel dat het eten inmiddels een stuk gezonder is. Vroeger kwam je altijd vijf kilo zwaarder terug omdat je alleen maar ongezonde dingen zat te snaaien in vreetschuren waar de airco op min twintig stond.

Eerste zoen: ‘Summer jam’ van The Underdog Project

‘Ik heb als kind altijd op de camping gestaan in Hoek van Holland. Mijn opa en oma hadden daar een huisje en ik heb heel veel warme herinneringen aan de zomers die we daar hebben doorgebracht. Dat is ook de reden dat ik met mijn eigen gezin elke zomer naar de camping ga: voor een kind is er niets leukers. Op de camping kreeg ik mijn eerste zoen van Davy. Ik was negen en volgens mij was het zelfs een volledige tongzoen. Ik weet nog dat er allemaal kinderen voor het toilethuisje zaten toen wij naar buiten kwamen. “We hoorden jullie zoenen!” In mijn hoofd hoor ik “Summer jam” van The Underdog Project, omdat dat nummer dat jaar de grote hit was in de kinderdisco, en zie ik de tamme ratten van Davy. Hij nam ze een keer mee naar ons huisje. Mijn oma, die smetvrees had, werd helemaal leip toen ze ons met die beesten op de bank zag zitten.

Eerste album: The singles: 1992-2003 van No Doubt

‘Dit was de eerste cd die ik kocht, met als meest beluisterde liedje: “Don’t speak”. Dat vind ik nog steeds een fantastisch nummer. Gwen Stefani was in die tijd de coolste vrouw van de wereld. Ik las alles over haar in Hitkrant en Break-Out, die ik van mijn vader niet mocht lezen omdat daar altijd twee naakte mensen in stonden. Natuurlijk bladerde je altijd meteen naar die rubriek omdat je toch even dat piemeltje wilde zien, haha. Avril Lavigne en Within Temptation vond ik ook cool. Britney Spears dan weer minder: die was in mijn ogen net iets te soft, net iets te gepolijst. Gwen Stefani was voor mij echt een idool met haar blauwe haar en haar vette kleding. Vorig jaar zat ik ’s nachts te kijken naar haar optreden op Coachella en het verbaasde me hoe goed ze nog steeds is. Het is nog steeds die coole popchick van toen, terwijl ze inmiddels toch best op leeftijd is. Wat ik van haar heb geleerd is dat je én cool kunt zijn én jezelf kwetsbaar kunt opstellen. Kijk maar naar de clips van “Don’t speak” en “It’s my life”: daar komen die twee kanten samen.’

Favoriete artiest: Lana Del Rey

‘Ik moest huilen bij haar concert: zo bijzonder vond ik het dat ik daarbij aanwezig mocht zijn. Ik heb haar altijd te gek gevonden, maar het leukst vond ik haar toen ze nog iets zwaarder was, omdat ik me toen heel erg aan haar kon spiegelen. Ik dacht: wacht eens, je hoeft niet dun te zijn om cool en knap te zijn. Ik merk het zelf ook: als ik in een healthy fase zit en wat kilo’s kwijt ben, hoor ik soms ook van fans: hè, Rox, wat jammer dat je afgevallen bent. Het brein vindt het op de een of andere manier lekker om naar iemand te kijken waar je jezelf in herkent. Ik laat me heel erg inspireren door Lana Del Rey. De videoclip van “In mijn bloed” is bijvoorbeeld geïnspireerd op de videoclip van “Shades of cool”, waarin ze een relatie heeft met een sexy oudere man. Ik dacht: dat wil ik ook voor mijn clip. Het idee was goed, maar de uitvoering was iets minder. We hadden maar twee dagen de tijd om die video te draaien dus uiteindelijk is het een soort AliExpress-versie geworden van de clip van Lana, maar ik ben er uiteindelijk toch hartstikke blij mee. Het grootste compliment dat ik ooit heb gehad, kreeg ik trouwens na de release van mijn eerste album. Ik had tien jaar lang de muziek van mijn vader gezongen en kwam toen met “In mijn bloed”. Op televisie werd ik toen “de Nederlandse Lana Del Rey” genoemd. Dat was de beste reactie die ik me kon wensen.”