Podcast van de week: Vriend van Volkert

Wanneer Argos-journalist Eric Arends het vertrouwelijke politierapport over het onderzoek naar de moord op Pim Fortuyn in handen krijgt, gaat hij op zoek naar het antwoord op een prangende vraag: hoe kwam Volkert van der G. aan het pistool? Tijdens het onderzoek dook de naam van Paul Molhoek op, een oud-plofkraken die bevriend was met Van der G., en ook na de moord nog met diens vriendin sprak.