Podcast van de week: Koud bloed - de moord op Caroline Pino

In de zomer van 1996 beleven Wil en Jos, de moeder en stiefvader van Caroline Pino, de grootste nachtmerrie die een ouder kan overkomen. Het stel wacht op een Franse camping in de buurt van Parijs tevergeefs op de 24-jarige Caroline, die liftend vanuit Portugal richting haar ouders trok. Een week later wordt haar lichaam aangetroffen langs de snelweg in de buurt van de Franse hoofdstad.