Podcast van de week: Jacob, dood in Qatar Podcast , Recensie • Vandaag • leestijd 1 minuten

Journalist Lex Boon en kunstdetective Arthur Brand rijgen de cliffhangers aaneen in hun onderzoek naar de verdachte dood van een Nederlander in Qatar.

Jacob van Gulik denkt zijn droombaan te hebben gevonden wanneer hij als assistent-curator aan de slag mag in het museum van een steenrijke sjeik in Qatar. In 2021 wordt Jacob, op 36-jarige leeftijd en ogenschijnlijk kerngezond, dood aangetroffen in zijn bed. Zijn ouders vertrouwen het niet, en komen uiteindelijk bij kunstdetective Arthur Brand terecht.

Brand schakelt journalist Lex Boon in, die zich in Jacob, dood in Qatar vastbijt in de zaak. Dat doet hij met een gezonde dosis scepsis: Boon gaat ervan uit dat er eerder sprake is van een misverstand dan van een moord. Dat komt ook door de getuigenissen van Kees Wieringa, de oud-directeur van het Qatarese museum, die een vernietigend verslag schreef over zijn tijd in het land.