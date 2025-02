Podcast van de week: Comedy KO Podcast , Recensie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 59 keer bekeken • bewaren

© Tonny Media

Najib Amhali en Martijn Koning schitteren vooral zelf tijdens hun zoektocht naar nieuw comedy-talent.

Hoe moeilijk is het om iemand binnen een minuut te laten lachen? Best lastig, blijkt in Comedy KO, de podcast waarin Najib Amhali en Martijn Koning op zoek gaan naar nieuw comedy-talent. De cabaretiers luisteren per aflevering naar twee ingezonden fragmenten, geven hun oordeel en sturen één van de kandidaten door naar de volgende ronde.

Het is al snel duidelijk dat Comedy KO meer het luisteren waard is door de chemie tussen Amhali en Koning dan door de ingezonden comedy-fragmenten. Uit de inzendingen blijkt namelijk dat stand-up-comedy écht een kunst is: de oprecht goede grappen zijn in de minderheid in vergelijking met de flauwe moppen en dik aangezette stemmetjes.