Narcosis: film met Thekla Reuten gaat in juli in première bij de NPO

De Nederlandse dramafilm Narcosis (2022) is op vrijdag 5 juli te zien op NPO 3. Narcosis volgt een hecht gezin dat ontwricht raakt wanneer de vader tijdens een professionele duik in Zuid-Afrika niet meer bovenkomt. Gebukt onder dit verlies, ontwijkt Merel (Thekla Reuten) de dood van haar man (Fedja van Huêt) en alles wat er mee te maken heeft. Haar nog jonge kinderen raken hierdoor verstrikt in hun zoektocht naar antwoorden, waardoor het hele gezin uiteindelijk tot stilstand komt. Merel heeft geen andere keuze dan het verlies op haar eigen unieke manier onder ogen te komen, om zo samen weer aan een nieuw leven te kunnen beginnen. Narcosis werd geregisseerd door Martijn de Jonge, die samen met Laura van Dijk aan het script werkte. De film won drie Gouden Kalveren, waaronder eentje voor het spel van Reuten, en was destijds tevens de Nederlandse inzending voor de Oscaruitreiking.