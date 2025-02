Miss Italia Mustn’t Die: stompzinnig en seksistisch

© Netflix

Documentaire die een blik achter de schermen geeft bij de Miss Italia-verkiezing is een aaneenschakeling van viezige, vrouwen hatende clichés.

In 2013 kwam in het nieuws dat Rai, de Italiaanse staatszender, de verkiezing van Miss Italia niet meer wilde uitzenden vanwege het sterk misogyne karakter van het evenement. De makers van Miss Italia Mustn’t Die (Miss Italia non Deve Morire) proberen niet te achterhalen waarom deze beslissing werd genomen – dat was wél een interessanter uitgangspunt voor een film geweest. In plaats daarvan geven ze een blik achter de schermen bij het ‘heilig instituut’, waar Patrizia Mirigliani al jaren de scepter zwaait. Hoewel het vooral de mannen zijn die bepalen wat schoonheid precies behelst. Was het niet een vrouwenverkiezing?

In de film komen alle seksistische en misogyne clichés voorbij. Zo vertelt ene Gerry, die al 44 jaar vrouwen selecteert, hoe hij ze opdraagt om hun haar achter hun oren te doen. De potentiële deelneemsters met ‘olifantenoren’ kunnen dan meteen worden geëlimineerd. Een ander merkt op dat de kandidate uit Campanië vorig jaar wel erg ‘lelijk’ was. Discussies over minirokjes passeren de revue. En een lid van de organisatie vertelt een deelneemster dat ze moet ‘lachen met haar tanden, niet met haar lippen’. Waarna een oudere man er een schepje bovenop doet: ‘Bezitten ze überhaupt een spiegel?’

© Netflix

Het is onduidelijk of dit alles ironisch is bedoeld, omdat de film wel degelijk de vrouwenhaat uitlicht waar de Miss Italia-verkiezing van wordt beschuldigd. Dat levert hoe dan ook geen trefzekere film op. Er valt niets te lachen om deze freak show van mannen die denken alles te weten over schoonheid. Wat een gemiste kans. En wat een farce.