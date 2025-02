Love Forever: zouteloze Zweedse valentijnsfilm

In het woud aan romantische komedies dat op Valentijnsdag verschijnt, is het moeilijk zoeken naar een pareltje. Je zou het gros van deze films kunnen omschrijven als conformistisch aan het genre: de makers kleuren netjes binnen de lijntjes. De plot begint met hedendaagse dilemma’s, bijvoorbeeld over de fragiliteit van het huwelijk, om uiteindelijk toch weer in majeur te eindigen. Huwelijk of geen huwelijk: de liefde die in deze films wordt geportretteerd is tegen zelfs de grootste storm bestand. Dit soort liefdesverhalen moeten troostrijk en hoopgevend zijn.

Natuurlijk is die jurk spuuglelijk. Lindberg is niet van tact of subtiliteit, maar van overdreven contrasten, zodat zelfs de kijker die in slaap is gesukkeld bij het ontwaken snel kan zien in welke fase van het verhaal we ons bevinden. Tegelijkertijd is dat dus wat sommige kijkers van dit soort films, van deze formule, verwachten. In het echte leven is de liefde complex; in Love Forever juist overzichtelijk. Opvallend genoeg zijn júíst de meest romantische films drama’s waarin de melancholie van de imperfecte of ongeoorloofde liefde domineert.