La Dolce Villa: wegdromen op het Italiaanse platteland Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Scott Foley speelt een chef-kok die afreist naar een pittoresk Italiaans dorpje, in rechttoe rechtaan romantische komediefilm.

Acteur Scott Foley, bekend van de derde Scream-film en televisieseries als Felicity en Scrubs, is gerijpt als een goede Italiaanse Chianti wijn. Op 52-jarige leeftijd heeft hij het stadium bereikt waarin hij geschikt is bevonden om de grijze gentleman te spelen, die op het gebied van de liefde zijn trucjes nog niet is verleerd.

Foley speelt Eric, een chef-kok die zijn dochter Olivia (Maia Reficco) in Italië komt bezoeken. Olivia wil in het pittoreske dorpje van burgemeester Francesca (Violante Placido) een huis kopen voor het symbolische bedrag van één euro. In sommige Italiaanse gemeenschappen heerst veel leegstand en probeert men de vergrijzing tegen te gaan met dit soort lucratieve aanbiedingen.

© Giulia Parmigiani / Netflix

Eric is echter sceptisch. Maar La Dolce Villa is een romantische komedie. En in dat genre geldt de stelregel: alles is ook daadwerkelijk mooier dan het lijkt. Dat geldt ook voor de riante villa waar Olivia’s oog op valt. Gelegen in een prachtige vallei. De rest laat zich wel raden. Er ontstaat iets tussen Eric en Francesca, eerst nog geïllustreerd met flauwige slapstick. Zoals wanneer de twee in Olivia’s huis hannesen met een kraan en water ineens in het rond spuit. Het is een opzichtige metafoor voor de vrijpartijen die Eric en Francesca nog zullen beleven, die wellicht zullen culmineren in extatische orgasmes.

© Giulia Parmigiani / Netflix

Fascinerend is ook hoe regisseur Mark Waters (Mean Girls, Ghosts of Girlfriends Past) Italië ziet. Als een land waar oude vrouwtjes giechelen bij eeuwenoude fonteintjes terwijl ze het dagelijks leven gadeslaan. In Italië gebruikt men vaker de fiets en is de liefde voor puurheid, koken met verse ingrediënten, nooit verdwenen. Dat klinkt misschien cliché (dat is het ook), maar het is tegelijkertijd vrij onschuldig. Net zoals La Dolce Villa an sich: een rechttoe rechtaan romcom met een cast die de kijker moeiteloos weet in te palmen.