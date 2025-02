Karsten de Vreugd verfilmde zijn exit uit de Pinksterbeweging: ‘Het is allemaal nep’ Vandaag • leestijd 2 minuten • 113 keer bekeken • bewaren

Karsten de Vreugd bracht zijn jeugd door in de beklemmende Pinksterbeweging en verfilmde zijn ervaring.

Een neon kruis boven het podium. Stevige gitaren. De band zingt: ‘In alles wat wij doen, loven we onze heer.’ Halleluja’s uit het publiek. De voorganger begint te preken, enthousiast. Kerkgangers dansen, roepen, raken in trance, vallen op de grond. We zijn in de Pinkstergemeente. In de wereld van Thomas Pinksterprins, die harder dan iedereen ‘Koning Jezus, mijn hart stroomt voor u’ door de kerk roept. Nog wel.

Pinksterprins is de eerste lange speelfilm, een Telefilm, van Karsten de Vreugd, en gaat – gefictionaliseerd – over zijn eigen jeugd in de Pinkstergemeente. En hoe hij er op een gegeven moment uitstapte. Karsten de Vreugd: ‘Sommige dingen moeten gewoon. Ik heb het idee een tijdje weggelegd, want ik wilde niet dat het een traumatherapieding zou worden, en dat is het nu ook niet gelukkig. En toch was het voor mij een logische eerste film. Omdat ik deze wereld zo goed ken. Omdat het zo’n universeel thema is. Je zit op een plek waarvan je denkt, dit werkt niet, dit gaat niet, maar je wilt uit alle macht blijven. Dat mechanisme is interessant. De film gaat niet over een jongen die de kerk uit wil, maar over een jongen die het allerliefste in de kerk wil blijven. En ik vond de vraag interessant: wanneer mag je een individu zijn en wanneer heb je een verantwoordelijkheid naar de groep. Dat is voor mij nog steeds lastig. Binnen de kerk leerden we dat het niet om jezelf gaat maar om de ander. Jij bent totaal onbelangrijk als individu. Het gaat om naastenliefde en om naastenliefde in de hoogste vorm, Jezus die stierf aan het kruis voor jou. Maar wanneer mag ik nou voor mezelf kiezen? Uit de kerk weggaan was mijn eerste volwassen eigen keuze. Dat wilde ik graag vertellen, omdat ik denk dat veel mensen dit meemaken.’

In Pinksterprins is de jonge Thomas (Jonas Smulders) de leadzanger van de band en de gedroomde opvolger van de charismatische voorganger Daniël (Daniël Boissevain). Thomas is een hartstochtelijk gelovige. Hij evangeliseert op straat, heeft bidgroepjes met jongeren, praat in ‘tongentaal’ en vindt het vanzelfsprekend dat God in alles aanwezig is. ‘Tussen ons is niks privé, tussen jou en mij en God,’ zegt zijn vrouw. ‘Alles verloopt volgens het plan van God, er is geen toeval,’ zegt de kerkleider. ‘God test je,’ zegt zijn moeder. ‘Mag ik de erwtjes in jezusnaam’, zegt de zwerver die zijn ouders te eten hebben uitgenodigd. Maar, als Thomas’ opvolging in de kerk opeens niet meer zo zeker is, begint sterke twijfel langzaam, maar vasthoudend aan al zijn geloofszekerheden te knagen. En hoe twijfelachtiger Thomas wordt, hoe killer en dwingender zijn kerkfamilie. Wie eruit stapt zal ten prooi vallen aan Satan en verleid worden door duivels en hoeren.