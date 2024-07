I Am: Celine Dion: intiemer wordt het niet

‘Mijn droom is om een internationale ster te worden’, verklaart Céline Dion op een VHS-tape ergens in de jaren tachtig. In het heden is te zien dat de zangeres het moeilijk heeft. Ze is gediagnosticeerd met Stiff-person syndrome (SPS), een neurologische aandoening die de verstijving van spieren tot gevolg heeft. In de opening titels kermt ze van de pijn, en weet je als kijker: de camera mag óveral bij. Documentairemaker Irene Taylor (Leave No Trace, 2022) stuit op een wereldster die, al is dat misschien ook wel deels in scène gezet, zich bloot wil geven. Zo draagt Dion tijdens de meeste interviews nauwelijks make-up, dit is de vrouw achter de schermen.