Delicious: trailer en datum voor Duitse thrillerfilm van Netflix

Een welgestelde Duitse familie raakt verstrikt in het web van een mysterieuze jonge vrouw (Carla Díaz uit Élite) die ze tijdens hun vakantie in Frankrijk in huis nemen.

De eigenzinnige thriller Delicious is vanaf vrijdag 7 maart te zien op Netflix, nadat de film deze maand in première zal gaan op het filmfestival van Berlijn. Delicious volgt een Duits gezin dat vakantie viert in een Franse villa. Ze pretenderen een perfect leven te leiden, maar deze façade begint af te brokkelen als ze een mysterieuze jonge vrouw (Carla Díaz uit Élite) aanrijden en haar vervolgens in huis nemen. Iedereen wil de aanwezigheid van de vrouw voor eigen gewin gebruiken, en dat blijkt een grote fout die al snel ernstige gevolgen heeft. De vader en moeder van het gezin worden gespeeld door Valerie Pachner (A Hidden Life) en Fahri Yardim (Der Upir), terwijl Naila Schuberth (Liebes Kind) en Caspar Hoffmann gestalte geven aan hun kinderen. De film werd geschreven en geregisseerd door Nele Mueller-Stöfen (All my Loving, Jack).