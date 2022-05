Column Sinan Can: Titus Brandsma

Ik heb hem leren kennen omdat ik in Nijmegen geboren en getogen ben en op een katholieke basis- en middelbare school gezeten heb. Ik heb nog les gehad van een pater die veel vertelde over Brandsma. Toen, in mijn tienerjaren, begreep ik niet helemaal waarom Brandsma zo’n bijzondere man was – er waren toch meer mensen in Nederland die zich hadden verzet tegen de Duitse bezetting? Jaren later, toen ik journalistiek ging studeren, las ik een artikel over Brandsma en sindsdien bewonder ik hem. Niet vanuit religieus oogpunt maar vanuit het menselijke; hij was iemand met een goed moreel kompas, met veel moed en een groot rechtvaardigheidsgevoel. Het type mens waar overal ter wereld een tekort aan is.

Afgelopen week werd priester en oorlogsheld Brandsma heilig verklaard door de paus. Brandsma werd geboren in Friesland en via omwegen belandde hij in Nijmegen en werd hij hoogleraar en later rector magnificus van de Katholieke Universiteit (nu Radboud Universiteit). Deze maatschappelijk geëngageerde priester waarschuwde in de jaren 30 al voor het nazisme. Hij was ook journalist en publiceerde vele stukken. Als daad van verzet vroeg hij katholieke kranten geen nazipropaganda te plaatsen en ook verzette hij zich tegen het verwijderen van joodse leerlingen van middel- bare scholen. Brandsma bleef de Duitse bezetter tarten met zijn acties. In 1942 werd hij opgepakt en eindigde hij in concentratiekamp Dachau waar hij overleed. Ook in het kamp behield hij zijn moed en waardigheid. Ik hoop dat Brandsma nog vele jonge journalisten blijft inspireren,

zijn verhaal moet vaker verteld worden. Brandsma vond dat we niet bang moeten zijn om tegen onrecht op te staan, maar vooral dat we moeten doen wat we kunnen en de mensheid lief te hebben. Titus Brandsma leeft al heel lang in de harten van vele Nijmegenaren.