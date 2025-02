Bouke Scholten, de Hollandse Elvis: ‘Na het optreden gooit mijn vader de bitterballen in het frituurvet’ Vandaag • leestijd 3 minuten • 459 keer bekeken • bewaren

© Ramon van Flymen

Een VARAgids vol Elvis Presley, te beginnen in Tiel waar Bouke Scholten (ofwel de Nederlandse Elvis) een concert geeft. ‘Shirt uit!’

Volgende week is een bijzonder moment voor Monique Slotboom uit Lelystad: dan ziet ze voor de vijftigste keer binnen een jaar het theaterconcert Bouke rocks Elvis, vertelt ze glunderend in de foyer van theater Agnietenhof in Tiel. ‘Dan neem ik taart mee voor de crew. Dat wordt een feestje.’ Monique volgt de zanger door het hele land: vorige week was ze nog in Oss, in de weken daarvoor onder meer in Stadskanaal, Terneuzen, Eindhoven en Barneveld. Ze rijdt soms honderden kilometers per week om naar haar idool te kunnen kijken. Verveelt dat niet een keer, elke keer weer diezelfde show? ‘Heb je zijn stem gehoord? Die verveelt nooit! Bouke zelf trouwens ook niet. Hij ziet er goed uit, kan geweldig dansen en maakt tussen de nummers door grapjes, waardoor elke show weer anders is. Het gebeurt bijvoorbeeld weleens dat hij door zijn energieke moves uit zijn broek scheurt. Als het een klein scheurtje is, zingt hij gewoon door, maar vraagt dan wel aan het publiek: “krijgen jullie het ook zo koud ineens?”'

Monique is een van de vele trouwe fans van zanger Bouke Scholten (43) uit Emmen. De zalen zijn steevast uitverkocht sinds hij zich de tweede winnaar mag noemen van The tribute: battle of the bands. Sommige theaters hanteren inmiddels zelfs een wachtlijst: er zijn zalen bekend waar negenduizend mensen zich hebben ingetekend voor een kaartje. Vorig jaar speelde Bouke & the ElvisMatters band twee keer in een uitverkochte Ziggo Dome; op 20 april dit jaar keert hij terug in de poptempel met zijn show Viva Las Vegas. Dat succes is niet vanzelfsprekend, weet vader, chauffeur en grootste fan Jochem Scholten (63). Hij blijft vrij nuchter onder de opgang van zijn zoon, blijkt als we hem kort voor het optreden spreken, terwijl hij de mannen van de techniek met nog wat laatste klusjes helpt. ‘Bouke is natuurlijk al twintig jaar bezig. Hij heeft in die periode honderden bruiloften en partijen gedaan. Overal waar we kwamen, zeiden ze tegen ons: ik kan me niet voorstellen dat hij niet verder komt, maar ja: je hebt een kruiwagentje nodig. The tribute was dat kruiwagentje. Hij had natuurlijk al drie keer eerder een talentenjacht gewonnen op televisie, maar deze keer hing het in de lucht. Dat kwam ook door die film over Elvis, denk ik. Die heeft hem weer bij een nieuw publiek op de kaart gezet. Maar, zeg ik wel tegen Bouke: blijf in je schoenen. Dit succes is natuurlijk heel mooi, maar wie hoog vliegt, kan ook heel diep vallen.’

Bouke zelf is net zo down to earth als zijn vader. Voor aanvang van de show vertelt hij hoe het voor hem ooit is begonnen: onder de douche bij voetbalclub WKE’16 in Emmen. ‘Ik ben opgegroeid op het woonwagenkamp,’ vertelt hij. ‘Mijn vader speelde accordeon en was straatmuzikant. Ik zong altijd met hem mee, waardoor ik ook zo’n volume heb, want je moet wel kracht hebben om boven die accordeon uit te komen.’ Onder de douche van de voetbalvereniging zong hij vaak nummers van Tom Jones, omdat het daar zo lekker galmde. Een bestuurslid hoorde dat en vroeg aan hem: ‘Als we zondag met het eerste team winnen, wil je dan een liedje komen zingen in de kantine?’ Dat wilde hij wel. Het eerste team won met de hakken over de sloot, dus de destijds negentienjarige zanger in de dop moest eraan geloven. Met knikkende knieën bracht hij ‘Sex bomb’ ten gehore in de kantine van Woonwagen Kampen Emmen. De aanwezige gasten wisten niet wat ze hoorden. ‘Jouw stem lijkt op die van Elvis!’, zeiden sommigen. Zelf was hij door zijn ouders meer gecharmeerd van de soul: als vierjarige deed hij Jackie Wilson al na bij de lokale playbackshow. Pas later, toen een leuk meisje in een café waar hij optrad ook weer begon over die vermaledijde Elvis, heeft hij wat liedjes uit zijn hoofd geleerd, waaronder ‘Don’t be cruel’. Een vrouw uit het publiek kwam naar voren en legde een hand op zijn mond: ze wilde zien of hij niet playbackte. De gelijkenis met de stem van The King was te treffend. Met het leuke meisje werd het overigens niks, maar de kiem voor zijn carrière was ontsproten.