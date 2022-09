20 x Zo smaakt sperma Artikelen • 22-03-2018 • leestijd 2 minuten • 31022 keer bekeken • bewaren

Een onverwachts cadeautje is altijd leuk! Tenzij het een straal zure pikpap is die ineens achterin je keel beland. In het beste geval smaakt het een beetje naar een lauwe, zoetige fruitmelk. En in het ergste geval naar dun, slijmerig snot, wat je drie uur later nog in je keel voelt hangen. Wij vroegen vrouwen en mannen hoe ze de smaak van zaad het best zouden beschrijven. En dit is wat ze zeiden.





1. “Naar tamme kastanjes! Een beetje zo'n nootachtige, bittere smaak.”



2. “Een beetje naar eiwit, maar dan bitter en zout.”



3. “Als dun, lauw snot.”





4. “Verzuurde broccoli.”



5. “Een beetje een azijnsmaak, ofzo.”



6. “Naar zaad.”



7. “Als een warme golf liefde."





8. “Een soort boterachtige smaak.”



9. “In het beste geval smaakt het naar een witbiertje.”



10. “Als een soort slijmerige, smaakloze shampoo.”





11. “Het smaakt naar iets wat ik nooit eerder heb geproefd.”



12. “Naar zout zeewater met garnalen.”



13. “Alsof je het kookvocht van witlof moet opdrinken en het drie uur later nog in je keel voelt hangen.”





14. “Een beetje als de cracker met brie die ik net at.”



15. “Een zure milkshake vanille van de Mac.”



16. “Een beetje naar slijmerig zwembadwater. Maar dan warmer.”





17. “Gek misschien, maar het proeft een beetje naar zoute ballonnen.”



18. “Naar ziltige, verse oesters.”



19. “Als een lauwe fruitmelk.”



20. “Naar kokoswater! Dat kan ik nu ook niet meer drinken, gát-ver-damme.”





