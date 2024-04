Zware boete voor energiebedrijf HEM vanwege misleiding bij telefonische verkoop

HEM zet andere bedrijven in om consumenten en andere kleinverbruikers op te bellen om energiecontracten te verkopen. Deze verkopers vertelden niet dat zij belden namens leverancier HEM en gaven tijdens het verkoopgesprek ook geen duidelijke informatie over de voorwaarden en de tarieven van de contracten die ze verkochten, oordeelt de ACM.

Verkopers zeiden bijvoorbeeld dat ze belden over het huidige contract of dat ze belden met een ‘prijsbescherming’. Ook werd soms gezegd dat er juist werd gebeld om te zorgen dat mensen niet meer werden lastiggevallen met ongevraagde telefoontjes over energiecontracten. Verkopers bleven vaak hardnekkig aandringen, ook als consumenten al verschillende keren hadden gezegd niet geïnteresseerd te zijn.

De ACM is het onderzoek naar HEM gestart omdat er veel klachten over de werving door dit bedrijf binnenkomen bij ACM ConsuWijzer , het consumentenloket van de ACM.

Energieleverancier HEM kondigt aan in bezwaar te gaan tegen de boete van 1,1 miljoen euro die de ACM heeft opgelegd om misleidende verkooptelefoontjes. Volgens het bedrijf is de boete "niet zorgvuldig" tot stand gekomen. HEM zegt ook de boete te betreuren. "Wij verlangen van onze partners dat zij de regels voor de telefonische werving naleven en dat consumenten eerlijk en volledig worden geïnformeerd. Daar houden we ook veel toezicht op. De ACM constateert nu dat het in een aantal gevallen waarschijnlijk toch niet goed is gegaan en daar balen we enorm van", schrijft het bedrijf. ANP/ACM