Zo maak je je tuin lenteklaar: 10 duurzame tips!

Het duurt nog even, maar de lente staat bijna voor de deur. De natuur begint alweer tot leven te komen. Er zijn vele manieren om je tuin voor te bereiden op de lente. Maar hoe zorg je ervoor dat je tuin natuurvriendelijk is voorbereid op dit jaargetijde? Hier tien tips om je tuin duurzaam lenteklaar te maken. Pak je tuinhandschoenen er maar vast bij!

1. Potgrond, maar wel turfvrije

Om alle planten mooi te laten bloeien, is potgrond essentieel. Potgrond is alleen minder milieuvriendelijk dan je misschien zou denken. In een eerder artikel van Kassa legden we al uit dat potgrond voor het grootste deel uit turf bestaat. Om aan turf te komen, worden hoogveengebieden afgegraven. Hierdoor wordt de natuur beschadigd. Het is daarom beter om voor biologische potgrond of kokosvezel te kiezen.

2. Zelf composteren

Je kunt potgrond ook makkelijk zelf maken door te composteren. Dit doe je door groente-, fruit-, en tuinafval op een hoop in de tuin of in een speciale compostbak te bewaren. Bodemorganismen zullen het restafval langzaam afbreken tot compost. Het is hierbij belangrijk om voor voldoende ventilatie, vochtigheid en variatie in materiaal van de composthoop te zorgen. Zo wordt het composteerproces versneld en ontstaan er geen ongewenste gassen en stank. Check dit artikel van Kassa over de ideale composthoop.

3. Regenton – in sommige gemeenten met subsidie

In tijden van droogte is het nodig om de planten in je tuin extra water te geven. Je kunt hiervoor de tuinslang aansluiten op de kraan, maar het is duurzamer en goedkoper om regenwater te gebruiken. Tijdens natte periodes kun je regenwater opvangen in een regenton. Voor de aanschaf van een regenton kun je in veel gemeenten subsidie aanvragen. In sommige gevallen is dit via het waterschap geregeld. Check daarom hoe dit bij jou in de buurt is geregeld. Dit kun je onder andere doen met de Energiesubsidiewijzer .

4. Natuurlijke tuinvijver

Een regenton raakt snel vol bij een flinke regenbui. Als je meer water wil opvangen, is het handig om een natuurlijke vijver aan te leggen. Deze kan dan dienen als ‘overloop’ voor de regenton. Een natuurlijke vijver heeft weinig onderhoud nodig en is relatief goedkoop. Om de vijver gezond te houden, is het wel belangrijk om plantenresten te verwijderen en het waterpeil hoog genoeg te houden. Natuurmonumenten heeft een overzicht gemaakt met de stappen die je moet doorlopen voor het aanleggen van een natuurlijke vijver .

5. Groene aanslag verwijderen

Wil je straks weer lekker buiten zitten op het terras of je balkon? Door de vele verschillende typen weer in Nederland ontstaat er al snel groene aanslag op de tegels. Mooi is anders… Om dit te verwijderen, zijn er vele chemische middelen op de markt. Deze zijn alleen niet heel vriendelijk voor de natuur. Je kunt ook zand gebruiken om de groene aanslag te verwijderen. Dit doe je door regelmatig met zand over je tegels te schrobben. Groene aanslag kan ook met kokendheet water worden verwijderd. Als de aanslag hardnekkig is, kun je biologische groene zeep of baking soda gebruiken.

6. Minder stenen = betere afwatering

Groene aanslag kun je voorkomen door betere afwatering in je tuin te creëren. Dit is makkelijk voor elkaar te krijgen door regenwater de ruimte te geven om de grond in te zakken. De eenvoudigste manier om dit te doen, is door het verwijderen van tegels. Door tegels te vervangen door planten zorg je er ook nog voor dat hitte minder blijft hangen. Je tuin blijft in de zomer dus koeler. Wil je toch een pad door je tuin? Dan kun je het beste gebruikmaken van waterdoorlatende materialen zoals grind, schelpen en boomschors.

7. Insectenhotel

Het aantal insecten loopt in Nederland al jaren terug. Insecten zijn de opruimers van de natuur en zijn essentieel voor de bestuiving van gewassen. Om dit te kunnen blijven doen, hebben ze een plek nodig waar ze hun nestje kunnen bouwen en kunnen schuilen voor het weer. Een insectenhotel is hier ideaal voor. Je kunt deze kant-en-klaar aanschaffen, maar het is ook makkelijk om zelf een hotel te maken .

8. Biologische bloembollen

Bij de lente horen bloemen: sneeuwklokjes, krokussen en blauwe druifjes. Ze brengen kleur terug in de tuin en trekken insecten aan. Heel natuurvriendelijk, toch? Dat is helaas niet voor alle bloembollen het geval. De bloembolteelt is een van de meest vervuilende takken van de landbouw. Er wordt een enorme hoeveelheid landbouwgif gebruikt om bloembollen te beschermen tegen schimmels en insecten. Vervuiling van het grondwater door dit gif vormt inmiddels een enorm probleem. Kies daarom voor biologische bloembollen, waarvoor geen kunstmest en gif is gebruikt. Check of jouw bollen milieuvriendelijk zijn met de keurmerkenwijzer .

Let op! Voorjaarsbollen plant je tussen oktober en december. De reden hiervoor is dat de bollen een periode van kou moeten ondergaan om in het voorjaar tot bloei te komen. Op dit moment kun je wel biologische bollenplanten in de tuin zetten. Het voorjaar is ook het moment om zomerbollen te planten, bijvoorbeeld dahlia’s.

9. Diervriendelijke planten

Om meer dieren naar je tuin te trekken, kun je kiezen voor planten waar vogels en insecten van houden. Vlinders vinden paarse bloemen bijvoorbeeld erg fijn, zoals die van een vlinderstruik. Bijen houden van bloemen waar veel nectar te vinden is. Kies daarbij voor inheemse plantensoorten, die van nature in Nederland groeien. Op de website van Milieu Centraal staat een overzicht met welke bloemen je het beste kan planten om meer bijen naar je tuin te trekken . Het voorjaar is de ideale tijd hiervoor!

10. Groen dak

Een groen dak is een dak dat bedekt is met begroeiing zoals mossen, bloemen en grassen. Dit heeft meerdere voordelen: een groen dak vangt regenwater op, biedt voedsel voor insecten en werkt verkoelend in de zomer. Op deze manier wordt je tuin ook meteen diervriendelijker. Een groen dak is onderhoudsarm. Het is wel belangrijk om één keer per jaar plantenresten en onkruid te verwijderen, zodat het dak niet beschadigd raakt. Ook voor het aanleggen van groene daken hebben sommige gemeenten een subsidiepotje. Check dit met de Energiesubsidiewijzer .