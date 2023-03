Zaterdag in Kassa: Kassa's Boodschappenmandje 2023 - boodschappen worden alsmaar duurder

In deze uitzending een nieuwe editie van Kassa's Boodschappenmandje: een steekproef waarin bij zes verschillende supermarkten wordt gezocht naar de goedkoopste variant van 26 alledaagse producten zoals jam, thee, aardappelen en wasmiddel. Ook deze editie blijkt wel weer dat ook de goedkoopste producten in prijs zijn gestegen.

Het was de noodkreet uit de samenleving waarmee Kassa afgelopen najaar de politiek wakker schudde: met #IkRedHetNietMeer schreeuwden grote groepen burgers het uit omdat ze hun energierekening en boodschappen niet meer konden betalen. In deze uitzending maken we de balans op van wat daarna gebeurde. Dat doen we in gesprek met minister Carola Schouten van Armoedebeleid. Wat is het kabinet van plan?