Zaterdag in Kassa: In gesprek met Stellantis over de distributieriem Vandaag • leestijd 2 minuten • 2571 keer bekeken • bewaren

Deze zaterdag zie je in Kassa een follow-up over de snel slijtende distributieriem van Peugeot, Citroën, DS en Opel. Inderdaad, nóg een update. Na drie weken soebatten heeft Stellantis – het Franse moederconcern van deze automerken – eindelijk toegestemd met een interview. We hopen in het gesprek antwoorden te krijgen op onze prangende vragen over compensatie voor iedereen die de distributieriem op eigen kosten heeft laten vervangen. Benieuwd wat Stellantis zegt? Kijk zaterdag 8 april om 19.15 naar Kassa op NPO2.

In dit artikel lees je waar het onderwerp over de distributieriem in de 1.2 PureTech-motoren precies over gaat. Ook kun je daar de originele reportage én de vervolgreportages terugvinden.

En dit is uiteraard niet alles, we hebben nog meer onderwerpen voor je in de aanbieding.

Rotterdamse havenwerkers krijgen al decennia te weinig extra pensioen

Terwijl de boodschappen alsmaar duurder worden, krijgt een groep Rotterdamse havenwerkers al decennia te weinig extra pensioen.

Ze lieten het er niet bij zitten en zijn een rechtszaak gestart. En dat is niet de enige onenigheid in de pensioenwereld.

Verhuurder doet niets aan oude huurwoningen met achterstallig onderhoud

Stel, je woont al negentien jaar in een huurwoning uit de jaren 70 met enkel glas, weinig isolatie én vocht- en schimmelproblemen. Sinds de bouw is er nooit renovatie gepleegd en je verhuurder doet ook niet aan het nodige onderhoud. Kortom: de staat van de woning verslechtert en de energierekening loopt alleen maar op.

Desondanks krijgt de huurwoning een redelijk hoog energielabel. Dit geldt voor veel oudere huurwoningen. Hoe zit dat? En zijn er voldoende middelen om de verhuurder tot actie te dwingen?

Belbus: CBD-olie van BlendSeeds? Dan zit je vast aan een abonnement

Het was een uitje voor Danielle en haar familie, de Huishoudbeurs in februari. Ze kocht er ook een proefflesje CBD-olie – ofwel wietolie – voor slechts één euro. Dat zou helpen tegen allerlei kwalen.

Maar dan blijkt dat het middeltje zélf wel eens de kwaal te kunnen zijn. Zonder het door te hebben zit Danielle namelijk vast aan een jaarcontract van het bedrijf BlendSeeds…

Praat live mee, like en volg Kassa

Praat tijdens de uitzending mee op Twitter. Gebruik #KassaTV in je tweet om mee te discussiëren. Like ons ook op Facebook en volg ons op Instagram.

Wil je de nieuwsbrief ontvangen met consumentennieuws en alles over Kassa? Meld je dan hier aan. En heb je een consumentenvraag? Stel 'm dan op ons forum Vraag & Beantwoord.

Kassa zie je zaterdag 8 april om 19.15 uur op NPO2!