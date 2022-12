Woonbond: huurders moeten zelf hun thermostaat kunnen blijven regelen

7 dec. 2022 - 13:27

Studenten hebben meestal een relatief kleine kamer.Dan is radiatorfolie een must (kost weinig) Raamfolie helpt ook. Dan bij tocht, voor de deur een tochtrol leggen (paar euro bij action). Zet verhuurder thermostaat laag, koop een elektrisch olieradiatorkacheltje bij bouwmarkt voor een paar tientjes.Of een elektrische deken: op de grond leggen voor warme voeten, om je heen op de bank of gewoon in bed.