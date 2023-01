Werkende armen: Dit is het verhaal van Nicole

Nicole Koolen werkt 30 uur per week als coördinerend begeleidster dagbesteding van blinde verstandelijk beperkten. Nicole werkt, heeft een inkomen van 2000,- euro per maand, maar toch redt zij het niet…

Het leven is buitengewoon hard voor Nicole. Haar eerste man overlijdt en ze blijft achter met vier kinderen. Na een periode van rouw vindt Nicole een nieuwe liefde. Ze trouwen en krijgen samen nog twee kinderen. En dan slaat het noodlot weer toe.

Haar tweede man overlijdt na een kort ziekbed. Nicole denkt dat hij een begrafenisverzekering heeft, maar die blijkt er niet te zijn. Nicole vindt het belangrijk dat de kinderen goed afscheid kunnen nemen van hun vader en stiefvader. Ze blijft achter met een schuld van 10.000 euro van de begrafenis en ze is in de rouw.

Ze klopt aan bij de gemeente voor hulp. Maar Nicole verdient boven het minimum en komt volgens de regels niet in aanmerking voor financiële ondersteuning. Volgens de gemeente moet ze met zes kinderen per week kunnen rondkomen van 100 euro.

Gelukkig voor Nicole is er Stichting Burgerinitiatief. Zij kunnen wel buiten de kaders denken en hulp geven. Zonder hen had Nicole het niet gered.

Het verhaal van Nicole was in Kassa van zaterdag 21 januari te zien als onderdeel van de presentatie van de meest recente koopkrachtcijfers door het Nibud. Via onderstaande link kun je de volledige reportage terugkijken.