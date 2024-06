Waar is mijn PostNL-pakket? Vanaf nu vraag je het aan de bezorger

Met de hoeveelheid aan pakketten die tegenwoordig wordt bezorgd, gebeurt het regelmatig dat een pakket is afgeleverd, maar de ontvanger deze niet kan vinden. Bij PostNL is het vanaf nu mogelijk om contact op te nemen met de bezorger om duidelijkheid te krijgen over waar je pakket is. Tot nu toe moest je hiervoor contact opnemen met de klantenservice van PostNL.